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12 ноября 2017, 07:45

70 очков Букера и Уоррена помогли "Финиксу" прервать серию из пяти поражений

Артем ПЕРМЯКОВ
Корреспондент
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"Финикс" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НБА - 118:110. "Санс" прервали свою серию из пяти поражений подряд.

Самыми результативными в этой встрече стали форвард Ти Джей Уоррен и защитник Девин Букер. На счету каждого из игроков "Финикса" по 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" - "Миннесота" - 118:110 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22)

Ф: Букер (35), Уоррен (35), Крисс (13).

М: Уиггинс (27), Батлер (25), Таунс (17).

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Финикс Санс
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