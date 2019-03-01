58 очков Хардена принесли "Хьюстону" победу над "Майами"

"Хьюстон" на своем паркете переиграл "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА (121:118). Это четвертая подряд победа "Рокитс".
Разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден записал на свой счет 58 очков и 10 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
"Хьюстон" - "Майами" - 121:118 (33:32, 22:37, 31:29, 35:20)
Х: Харден (58 + 10 передач), Риверс (17), Пол (14), Кларк (14)
М: Драгич (21), Олиник (21), Уинслоу (19)
4 WINS IN A ROW! #RunAsOne 🚀 pic.twitter.com/oxF5hwvnzF– Houston Rockets (@HoustonRockets) 1 марта 2019 г.
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