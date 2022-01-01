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Леброн Джеймс с 43 очками установил личный рекорд результативности в сезоне

10:15
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Портленд» со счетом 139:106.

Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 43 очка и сделавший 14 подборов. Таким образом, 37-летний американец установил личный рекорд результативности в сезоне.

Также Леброн увеличил серию матчей, в которых он набирал 30+ очков, до семи игр.

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Сергей Разин все материалы автора
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