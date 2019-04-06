40 очков Карри принесли "Голден Стэйт" победу над "Кливлендом"

"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА - 120:114. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стеф Карри, который набрал 40 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" - "Нью-Орлеан" - 133:126 ОТ (31:38, 34:38, 31:23, 21:18, 16:9)

Ф: Джексон (35), Кроуфорд (28), Спелдинг (21+13 подборов).

Н: Рэндл (31+14 подборов), Кларк (24), Вуд (17).

"Голден Стэйт" - "Кливленд" - 120:114 (36:26, 32:23, 31:35, 21:30)

Г: Карри (40), Грин (20), Дюрант (15).

К: Секстон (27), Осман (15), Нэнс (13).