Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

40 очков Ингрэма не спасли «Нью-Орлеан» от поражения

06:03
Теги:

«Бруклин» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА (135:125). Это второе подряд поражение.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 40 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 135:125 (33:27, 34:23, 37:48, 31:27)

Б: Ирвинг (39), Леверт (23), Харрис (19).

Н: Ингрэм (40), Болл (15), Холидэй (15).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир