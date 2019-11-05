40 очков Ингрэма не спасли «Нью-Орлеан» от поражения

«Бруклин» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА (135:125). Это второе подряд поражение.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 40 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 135:125 (33:27, 34:23, 37:48, 31:27)

Б: Ирвинг (39), Леверт (23), Харрис (19).

Н: Ингрэм (40), Болл (15), Холидэй (15).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей