Главный тренер «Сакраменто» может быть уволен
Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон может быть уволен со своего поста, сообщает The Athletic.
Калифорнийский клуб под руководством Уолтона начал сезон с 5 побед в 9 матчах, однако затем «Кингс» проиграли 4 встречи подряд. В прошлом сезоне калифорнийцы в 15-й раз кряду не вышли в плей-офф — это повторение худшего результата в истории НБА.
Также стало известно, что летом Уолтон сохранил работу благодаря доверию генерального менеджера Монти Макнейра и поддержке со стороны игроков.
Действующий контракт Уолтона рассчитан до лета 2023 года. В случае досрочного расторжения 41-летний тренер получит полную компенсацию зарплаты. Сейчас эта сумма составляет 11,5 миллиона долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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