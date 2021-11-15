Главный тренер «Сакраменто» может быть уволен

Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон может быть уволен со своего поста, сообщает The Athletic.

Калифорнийский клуб под руководством Уолтона начал сезон с 5 побед в 9 матчах, однако затем «Кингс» проиграли 4 встречи подряд. В прошлом сезоне калифорнийцы в 15-й раз кряду не вышли в плей-офф — это повторение худшего результата в истории НБА.

Также стало известно, что летом Уолтон сохранил работу благодаря доверию генерального менеджера Монти Макнейра и поддержке со стороны игроков.

Действующий контракт Уолтона рассчитан до лета 2023 года. В случае досрочного расторжения 41-летний тренер получит полную компенсацию зарплаты. Сейчас эта сумма составляет 11,5 миллиона долларов.