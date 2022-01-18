33-летний Парсонс объявил о завершении карьеры. Игрок так и не смог восстановиться после аварии

Форвард Чендлер Парсонс официально объявил о завершении спортивной карьеры. 33-летний баскетболист написал об этом в Instagram.

15 января 2020 года Парсонс попал в аварию, возвращаясь после тренировки команды.

В результате ДТП баскетболист получил черепно-мозговую травму, грыжу межпозвоночного диска и другие повреждения.

Виновником происшествия стал нетрезвый водитель другого автомобиля. Игрок получит большую компенсацию, поскольку завершил карьеру вследствие полученной травмы.

В 2016 году 31-летний Парсонс подписал четырехлетний контракт с «Мемфис Гризлис» на 94,8 миллиона долларов и с тех пор также страдал хроническими проблемами с коленями. За четыре с лишним сезона игрок провел всего 100 матчей.