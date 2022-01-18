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Сегодня, 18:11

«Лейкерс» могут отправить главного тренера в отставку

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнг Вогель может быть отправлен в отставку на этой неделе, сообщает The Athletic.

По данным источника, пока удалось избежать отставки после недавнего разгромного поражения от «Денвера» с разницей в 37 очков. Если бы результат повторился в игре с «Ютой», то это был бы последний матч Вогеля на посту главного тренера.

При этом клуб продолжает оценивать работу тренера в каждом матче. 48-летнему специалисту по-прежнему грозит увольнение, если команда не будет прогрессировать.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
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