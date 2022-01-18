«Лейкерс» могут отправить главного тренера в отставку

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнг Вогель может быть отправлен в отставку на этой неделе, сообщает The Athletic.

По данным источника, пока удалось избежать отставки после недавнего разгромного поражения от «Денвера» с разницей в 37 очков. Если бы результат повторился в игре с «Ютой», то это был бы последний матч Вогеля на посту главного тренера.

При этом клуб продолжает оценивать работу тренера в каждом матче. 48-летнему специалисту по-прежнему грозит увольнение, если команда не будет прогрессировать.