«Зенит» одолел «Химки» в Евролиге, несмотря на 31 очко Шведа

«Зенит» взял верх над «Химками» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:81. Самым результативным игроком стал баскетболист подмосковной команды Алексей Швед, набравший 31 очко.

Петербургский клуб продолжает замыкать таблицу, «Химки» идут 11-ми.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Зенит» (Россия) — 81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 33:22)

Х: Швед (31), Тимма (17), Жеребко (10).

З: Томас (20), Холлинс (15), Понитка (12).