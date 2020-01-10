«Зенит» одолел «Химки» в Евролиге, несмотря на 31 очко Шведа
22:00
«Зенит» взял верх над «Химками» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:81. Самым результативным игроком стал баскетболист подмосковной команды Алексей Швед, набравший 31 очко.
Петербургский клуб продолжает замыкать таблицу, «Химки» идут 11-ми.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Зенит» (Россия) — 81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 33:22)
Х: Швед (31), Тимма (17), Жеребко (10).
З: Томас (20), Холлинс (15), Понитка (12).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/