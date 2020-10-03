Ясикявичус заразился коронавирусом. Два дня назад его «Барселона» играла с ЦСКА
15:35
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичус и его ассистент Дарюс Масколюнас сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба каталонцев.
Оба специалиста находятся на самоизоляции, отмечается, что они чувствуют себя хорошо.
Отметим, что в минувший четверг, 1 октября «Барселона» встречалась с ЦСКА в рамках 1-го тура Евролиги. Каталонцы обыграли армейцев — 76:66.
Sarunas Jasikevicius y Darius Maskoliunas, primer entrenador y entrenador asistente del@FCBbasket, positivo por Covid-19.— Bar?a Basket (@FCBbasket) October 3, 2020
Los afectados se encuentran bien de salud y aislados en su domicilio pic.twitter.com/pXDdCWvjhU
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