Стали известны даты перенесенных матчей «Зенита» и ЦСКА в Евролиге
16:42
Баскетбольная Евролига на официальном сайте объявила даты перенесенных матчей «Зенита» и ЦСКА против греческого «Панатинаикоса».
Обе встречи регулярного сезона Евролиги были отложены в феврале из-за коронавируса в греческом клубе.
Матч 6-го тура «Зенит» — «Панатинаикос» пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге, игра 25-го тура между ЦСКА и греческой командой состоится 14 апреля в Москве.
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