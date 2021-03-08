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Стали известны даты перенесенных матчей «Зенита» и ЦСКА в Евролиге

16:42
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Баскетбольная Евролига на официальном сайте объявила даты перенесенных матчей «Зенита» и ЦСКА против греческого «Панатинаикоса».

Обе встречи регулярного сезона Евролиги были отложены в феврале из-за коронавируса в греческом клубе.

Матч 6-го тура «Зенит» — «Панатинаикос» пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге, игра 25-го тура между ЦСКА и греческой командой состоится 14 апреля в Москве.

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