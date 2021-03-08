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Перенесенный матч «Маккаби» — «Химки» в Евролиге состоится 6 апреля

17:37
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Матч между израильским клубом «Маккаби» и подмосковными «Химками» в рамках 24-го тура Евролиги состоится 6 апреля, сообщает официальный сайт лиги.

Изначально встреча должна была пройти 4 февраля, однако была отложена из-за введенных в израильском Тель-Авиве ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Стали известны даты перенесенных матчей «Зенита» и ЦСКА в Евролиге

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