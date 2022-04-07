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Сегодня, 07:24

Шесть игроков «Милана» не сыграют с АСВЕЛ из-за вспышки коронавируса

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милан» стал жертвой распространения Covid-19 внутри клуба. По информации Sportando, несколько представителей миланской команды сдали положительные тесты на коронавирус.

В официальный список тех, кто не сыграет в ближайшем матче, вошли Серхио Родригес, Трей Келл, Трой Дэниелс, Шейвон Шилдс, Луиджи Датоме и Динос Митоглу.

В четверг, 7 апреля, «Милан» в рамках регулярного чемпионата Евролиги сыграет против АСВЕЛ. Ранее миланский коллектив уже гарантировал себе место в Топ-4 по итогам регулярного чемпионата.

БК АСВЭЛ
БК Милан
Евролига
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