Шесть игроков «Милана» не сыграют с АСВЕЛ из-за вспышки коронавируса

«Милан» стал жертвой распространения Covid-19 внутри клуба. По информации Sportando, несколько представителей миланской команды сдали положительные тесты на коронавирус.

В официальный список тех, кто не сыграет в ближайшем матче, вошли Серхио Родригес, Трей Келл, Трой Дэниелс, Шейвон Шилдс, Луиджи Датоме и Динос Митоглу.

В четверг, 7 апреля, «Милан» в рамках регулярного чемпионата Евролиги сыграет против АСВЕЛ. Ранее миланский коллектив уже гарантировал себе место в Топ-4 по итогам регулярного чемпионата.