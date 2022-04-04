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В «Црвене Звезде» ожидают реакции от Евролиги из-за инцидента перед матчем с «Жальгирисом»

В «Црвене Звезде» назвали политизацией акцию с украинским флагом на матче Евролиги
Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Црвена Звезда» выступила с заявлением по поводу инцидента, который произошел перед матчем Евролиги с «Жальгирисом» (98:103). Перед игрой баскетболисты сербской команды отказались держать украинский флаг.

В «Црвене Звезде» назвали эту акцию политической и сказали, что ожидают возбуждения дисциплинарного дела. В клубе подчеркнули, что ранее в руководстве лиги заявили, что такие акции будут запрещены.

«При официальном общении с руководством Евролиги и штабом «Жальгириса» за несколько дней до матча в Литве нам было заявлено, что любые политические акции будут запрещены и никто не будет держать баннер в цветах какой-либо страны, поскольку это сделало бы нас участниками манипуляций и политизации гуманистических лозунгов. К огромному сожалению, наша просьба не держать баннер, не являющийся нейтральным, не была удовлетворена», — говорится в заявлении клуба из Сербии.

«Црвена Звезда» идет на 11-й строчке в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» занимает 14-е место.

Источник: https://kkcrvenazvezda.rs/2022/04/04/saopstenje-kk-crvena-zvezda-povodom-dogadaja-u-kaunasu/
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