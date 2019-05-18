Никита Курбанов: "Финал будет напряженным – хотя мы дважды обыграли "Эфес" в этом сезоне"

Форвард ЦСКА​ Никита Курбанов ждет напряженного финала Евролиги против "Эфеса". Игра состоится в воскресенье, 19 мая.

– Успех "Эфеса" в другом полуфинале стал неожиданностью?

– У "Фенербахче" были проблемы с составом перед "Финалом четырех". Это повлияло на исход. К тому же "Эфесу" этот соперник знаком лучше, чем любой другой команде, ведь они играют и во внутреннем чемпионате. "Эфес" здорово выглядел и по ходу сезона, и в плей-офф, вытащил тяжелую серию. Финал будет напряженным – хотя мы дважды обыграли их в регулярном чемпионате, нужно подходить с полной концентрацией и ответственностью.

– Настроиться на команду, которая была аутсайдером решающей стадии, будет сложнее, чем на "Фенербахче"?

– Не думаю, что кто-то считал "Эфес" аутсайдером. Да, у них был неудачный прошлый сезон, но в нынешнем они очень прилично играют. У них очень приличный и сбалансированный состав, с несколькими ярко выраженными лидерами. "Эфес" заслужил играть в финале. И хотя мы провели хороший сезон, не думаю, что у нас есть над ними преимущество. (Антон Бабошин)