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«Мы играли без четырех игроков из-за коронавируса». Паскуаль — о победе над «Барселоной»

9 октября 2020, 23:22
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Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль после исторической победы над «Барселоной» (74:70) во 2-м туре Евролиги рассказал о трудностях, которые испытывала команда.

«Хочу поблагодарить фанатов, перед этой игрой были сложности, как всем уже известно. Мы играли без четырех игроков из-за коронавируса — три из них играют на позиции центрового и позиции тяжелового форварда, так что было нелегко ротировать состав», — цитирует Паскуаля официальный сайт питерцев.

«Нам удалось быть постоянно в игре, быть в фокусе. Утром было нелегко: после утренней тренировки мы даже не смогли отдохнуть, так как приезжали пересдавать тест, потом не знали, во сколько будет игра. Думаю, из-за этого в начале матча мы совершили много потерь. В четвертой четверти нам удалось поменять ритм игры, мы хорошо сыграли в защите и выиграли», — заявил тренер.

После двух сыгранных матчей у «Зенита» две победы. Свой следующий матч 13 октября команда проведет на выезде против «Басконии».

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/10/09/pobezhdaem-barselonu-vpervye-v-istorii/

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