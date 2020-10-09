Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль после исторической победы над «Барселоной» (74:70) во 2-м туре Евролиги рассказал о трудностях, которые испытывала команда.

«Хочу поблагодарить фанатов, перед этой игрой были сложности, как всем уже известно. Мы играли без четырех игроков из-за коронавируса — три из них играют на позиции центрового и позиции тяжелового форварда, так что было нелегко ротировать состав», — цитирует Паскуаля официальный сайт питерцев.

«Нам удалось быть постоянно в игре, быть в фокусе. Утром было нелегко: после утренней тренировки мы даже не смогли отдохнуть, так как приезжали пересдавать тест, потом не знали, во сколько будет игра. Думаю, из-за этого в начале матча мы совершили много потерь. В четвертой четверти нам удалось поменять ритм игры, мы хорошо сыграли в защите и выиграли», — заявил тренер.

После двух сыгранных матчей у «Зенита» две победы. Свой следующий матч 13 октября команда проведет на выезде против «Басконии».