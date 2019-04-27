Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой после четвертого матча плей-офф Евролиги против "Басконии" (92:83, 3-1) отметил, что команда фантастически провела последние десять минут. Армейцы в восьмой раз подряд вышли в "Финал четырех" турнира.

- Последние десять минут мы сыграли фантастически, - приводят "Известия" слова Боломбоя. - Действовали как единый механизм, особенно хорошо сыграв в защите. В какой-то момент соперники просто не знали, что делать с мячом. И это при переполненных трибунах. Я очень счастлив, что мы прошли в "Финал четырех". Я подписывал контракт с ЦСКА, чтобы испытывать именно такие эмоции.