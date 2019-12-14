«Барселона» прервала победную серию «Панатинаикоса», АСВЕЛ переиграл «Милан»

«Барселона» на своем паркете обыграла «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата Евролиги (98:86). Испанская команда прервала четырехматчевую серию побед соперника.

АСВЕЛ выиграл дома у «Милана» (89:82) и прервал свою неудачную серию, а «Жальгирис» уступил «Валенсии».

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 98:86 (28:23, 27:24, 16:18, 27:21)

АСВЕЛ (Франция) — «Милан» (Италия) — 89:82 (20:24, 18:21, 32:16, 19:21)

«Жальгирис» (Литва) — «Валенсия» (Испания) — 82:86 (21:19, 27:28, 9:17, 25:22)

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры