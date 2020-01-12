Форвард «Зенита» Андрей Зубков поделился впечатлениями от победы над «Химками» (83:81) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

— Впечатления хорошие, — цитирует Зубкова News.ru. — Не было такого, чтобы, как в таких случаях говорят, что-то там доказать. Просто хотелось победить. И здорово, что мы выиграли, потому что как раз этим матчем начался второй круг Евролиги, а «Зенит» находится в плохой турнирной ситуации. Каждая победа нам сейчас очень важна, и мы очень рады, что сумели добиться ее на площадке «Химок».

— С опекой лидера «Химок» Алексея Шведа зенитовцы на протяжении примерно двух с половиной четвертей неплохо справлялись, но в итоге он свои три десятка очков все-таки набрал.

— Поверьте, с Лехой очень тяжело кому бы то ни было справиться. Швед — самый забивающий, результативный баскетболист в Европе, и мало кто может его удержать. Поэтому самое главное — закрыть других людей в составе «Химок», чтобы Алексей не мог отдать им много результативных пасов. Пусть он забьет свои тридцать, но если не раздаст, допустим, больше пяти передач, то это уже хорошо. Не смотрел статистику этого поединка с «Химками», но, как мне кажется, у Шведа примерно столько «ассистов» за всю игру, и это стало одним из факторов, которые помогли нам победить.