Зоран Лукич: «Не смогли сдержать натиск «Тенерифе»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Тенерифе» (67:81) отметил, что команда не смогла сдержать натиск соперника.

— В первую очередь, хочу поздравить нашего соперника, — цитирует пресс-служба клуба Лукича. — Мы прекрасно знали, на что способен «Тенерифе». К сожалению, не смогли сдержать их натиск, особенно слабо в этом матче выглядели первые и пятые номера. В случае, когда есть проблемы с розыгрышем и никто из больших не готов идти в контакт под кольцом, шансов на победу нет. Впрочем, это никак не умаляет достоинств «Тенерифе».