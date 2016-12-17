Виктор Кейру: "Российский финал в Кубке Европы - это реально"

Экс-защитник сборной России, УНИКСа и ЦСКА Виктор Кейру считает, что российские команды могут встретиться даже в финале Кубка Европы. Во второй групповой турнир вышли "Локомотив", "Нижний Новгород", "Химки" и "Зенит".

– В этом году в Кубке Европы очень серьезная конкуренция, – цитируют "Известия" Кейру. – Из-за сокращения Евролиги до 16 клубов многие топ-команды оказались в Кубке Европы. Поэтому сейчас говорить о том, что российские клубы будут играть в решающем матче, неправильно. Конечно, русский финал – это вполне реальный сценарий, но фаворитом я бы назвал испанские клубы – "Валенсию", "Уникаху" и "Гран-Канарию". Эти клубы имеют богатый опыт игр в Евролиге и укомплектованы очень сильными баскетболистами. Также шансы на победу имеют и два немецких клуба – "Бавария" и "Альба". Из российских клубов я бы выделил "Локомотив". После увольнения Фотиса Кацикариса команда здорово прибавила. Показательным стал домашний матч Единой лиги ВТБ с ЦСКА, где "Локо" предстал единым коллективом, способным держать удар.

У "Химок" большой опыт выступлений в Кубке Европы. За последнее время подмосковный клуб дважды выиграл этот турнир (2011/12 и 2014/15). Если им удастся избежать травм лидеров и серьезного игрового спада во второй части сезона, то "Химки" вновь могут выиграть Кубок Европы. С таким составом клуб должен играть в Евролиге. "Зенит" – амбициозная команда, которая также хочет выступать в главном клубном турнире Европы. По сравнению с прошлым сезоном состав петербургского клуба стал гораздо сильнее. Стефан Маркович и Сергей Карасев могли бы усилить любой клуб Евролиги, поэтому списывать петербургский клуб со счетов я бы тоже не стал.