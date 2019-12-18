УНИКС одержал победу над «Дарюшафакой» в Кубке Европы

УНИКС обыграл «Дарюшафаку» (71:68) в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу среди мужчин.

В составе победителей самым результативным стал Евгений Колесников, который набрал 14 очков.

Российский клуб занимает первое место в группе С и пробился в следующую стадию турнира. «Дарюшафака» на третьей позиции.

Кубок Европы. Мужчины

Группа C

УНИКС (Россия) — «Дарюшафака» (Турция) — 71:68 (17:24, 13:12, 18:18, 23:14)

18 декабря.