«Парма» сыграет с румынской «Орадей» за третье место в Кубке Европы ФИБА
20:14
Румынская «Орадя» 23 апреля уступила польскому «Оструву» в полуфинале Кубка Европы ФИБА — 66:77.
В матче за третье место румынский клуб сыграет против пермской «Пармы», которая ранее уступила израильскому «Ирони» с разницей в одно очко — 80:81.
Матч «Парма» — «Орадя» состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 19.00 (мск).
Кубок Европы ФИБА
Полуфинал
«Орадя» — «Острув» — 66:77 (24:18, 8:25, 14:14, 20:20)
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