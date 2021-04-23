«Парма» сыграет с румынской «Орадей» за третье место в Кубке Европы ФИБА

Румынская «Орадя» 23 апреля уступила польскому «Оструву» в полуфинале Кубка Европы ФИБА — 66:77.

В матче за третье место румынский клуб сыграет против пермской «Пармы», которая ранее уступила израильскому «Ирони» с разницей в одно очко — 80:81.

Матч «Парма» — «Орадя» состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 19.00 (мск).

Кубок Европы ФИБА

Полуфинал

«Орадя» — «Острув» — 66:77 (24:18, 8:25, 14:14, 20:20)