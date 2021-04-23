Президент УНИКСа поздравил Смита с наградой MVP Еврокубка-2020/21

Президент УНИКСа Евгений Богачев считает, что защитник казанского клуба Джамара Смита заслужил приз самого ценного игрока (MVP) Еврокубка-2020/21.

В 20 матчах теущего сезона 34-летний американец набирает 17,1 очка, 2,6 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

«Джамар заслужил этот приз, очень хороший игрок, — отметил «СЭ» Богачев. — Поздравляю его с этой наградой, не зря он наш капитан. Мы на него надеемся, американец часто выручает команду. Теперь всем нашим игрокам важно показать свои лучшие качества в финальной серии с «Монако».

Ранее Смит попал в символическую пятерку Еврокубка. Компанию ему составили Милош Теодосич («Виртус»), Изаия Кординье («Нантер»), Матиас Лессор («Монако») и Уилли Рид («Будучность»).

(Тимур Ганеев)