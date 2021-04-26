«Нови-Сад» выиграл Единую лигу Европы 3х3

«Нови-Сад» стал победителем третьего сезона Единой лиги Европы 3х3, который последние два месяца проходил в Санкт-Петербурге (всего состоялось четыре тура). В решающем матче сербская команда обыграла лидеров мирового рейтинга ФИБА «Ригу» (21:19) и завоевала путевку на «Мастерс» (главный турнир в баскетболе 3х3 после Олимпийских игр).

Третье место в этом сезоне заняла литовская «Team LT». Лучшей российской командой турнира стала московская «Инаномо», ставшая четвертой.

Приз лучшему игроку сезона получил легендарный Душан Булут («Нови-Сад»). Также индивидуальные титулы получили Страхинья Милошевич (лучший центровой), Веян Янич (лучший форвард) и Наурис Миезис (лучший защитник).

Финальный тур прошел на сцене государственного драматического театра «Буфф» в Санкт-Петербурге и собрал тысячу болельщиков. Мероприятие посетили министр спорта Олег Матыцин, президент Российской Федерации баскетбола, глава департамента ФИБА 3x3 Андрей Кириленко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский.