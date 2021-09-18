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«Парма» проиграла украинскому «Прометею» в квалификации Лиги чемпионов

20:21
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«Парма» потерпела поражение в третьем квалификационном раунде баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022 от украинского «Прометея». Российская команда уступила со счетом 65:67.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Д'Анджело Харрисон, набравший 20 очков. В составе пермяков отличился Евгений Воронов, набравший 15 очков.

В следующем сезоне пермяки снова выступят в Кубке ФИБА-Европа.

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Иван Шитик все материалы автора

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