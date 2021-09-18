«Парма» проиграла украинскому «Прометею» в квалификации Лиги чемпионов
«Парма» потерпела поражение в третьем квалификационном раунде баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022 от украинского «Прометея». Российская команда уступила со счетом 65:67.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Д'Анджело Харрисон, набравший 20 очков. В составе пермяков отличился Евгений Воронов, набравший 15 очков.
В следующем сезоне пермяки снова выступят в Кубке ФИБА-Европа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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