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«Енисей» не смог выйти в основную стадию Еврокубка

18:26
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«Енисей» не смог пробиться в основную стадию баскетбольного Еврокубка. В полуфинале квалификации команда из Красноярска уступила на своей площадке израильскому «Хапоэлю» из Хайфы.

Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 85:80.

Встреча проходила в рамках квалификационной группы C, матчи которой принимает Красноярск. В финале за право попадания в основную фазу турнира «Хапоэль» 1 октября сыграет с немецким клубом «Байройт».

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Иван Шитик все материалы автора

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