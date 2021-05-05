Андрей Воронцевич: «Матч с «Сарагосой» остается неприятным, но опытом»

Форвард «Нижнего Новгорода» Андрей Воронцевич прокомментировал итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Сарагосы» (78:86).

«Мы пропустили очень много бросков и иногда плохо оборонялись, иногда были недостатки в передачах, — цитирует игрока ТАСС 5 мая. — Может быть, немного устали. Мы попытались сыграть в быстрый баскетбол, но совершили несколько ошибок. Сложно объяснить, что пошло не так.

Это остается опытом, неприятным, но опытом. Болельщики сделали многое для нас, учитывая обстоятельства и пандемию. Прекрасно, что болельщики могут прийти и нас поддержать».

«Финал восьми» Лиги чемпионов проходит на домашней площадке нижегородского клуба.