Эмма Меессеман: "Бельгия победила одну из сильнейших команд Европы"

Центровая сборной Бельгии Эмма Меессеман после победы над Россией в стартовом матче чемпионата Европы назвала соперника одной из сильнейших команд турнира. По ее мнению, старт получился отличным.

– Мы играем вместе уже не первый год, поэтому у нас отличная сыгранность, мы умеем держать удар, – рассказала Эмма Меессеман. – Россия здорово начала, забивала очень красивые и сложные мячи. Но мы не сломались и продолжали играть с позиции силы, первым номером. Считаю, что это отличный старт. Мы победили одну из сильнейших команд Европы и теперь будем подходить ко всем следующим матчам с еще большей уверенностью.

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