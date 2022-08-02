«Динамо» будет играть с шевроном в память о самом титулованном тренере в истории хоккея с мячом
Хоккейный сезон-2022/23 для московского «Динамо» станет годом памяти Владимира Янко.
Как сообщает пресс-служба клуба, на игровой форме бело-голубых появится шеврон с фотографией легендарного тренера, ушедшего из жизни 16 мая 2022 года.
Кроме этого, на новые игровые джерси москвичей добавится логотип 100-летия спортивного общества «Динамо», которое оно отметит в апреле 2023 года.
Источник: http://www.rusbandy.ru/news/16052/
Новости