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Сегодня, 16:30

«Динамо» будет играть с шевроном в память о самом титулованном тренере в истории хоккея с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
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Форма «Динамо».
Фото ХК «Динамо».

Хоккейный сезон-2022/23 для московского «Динамо» станет годом памяти Владимира Янко.

Как сообщает пресс-служба клуба, на игровой форме бело-голубых появится шеврон с фотографией легендарного тренера, ушедшего из жизни 16 мая 2022 года.

Кроме этого, на новые игровые джерси москвичей добавится логотип 100-летия спортивного общества «Динамо», которое оно отметит в апреле 2023 года.

Владимир Янко. Он прославлял русский хоккей до последних дней. Не стало великого тренера

Источник: http://www.rusbandy.ru/news/16052/
ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
Владимир Янко
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