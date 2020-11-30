Самый страшный пожар десятилетия в «Формуле-1». Кто виноват

Мать Жюля Бьянки говорит, что от смерти в отбойнике Ромена Грожана спас ее сын, погибший шесть лет назад.

34-летний француз Ромен Грожан едва не сгорел заживо в аварии, которая случилась на первом же круге «Гран-при Бахрейна». Через несколько секунд после старта в третьем повороте пилот «Хааса» предпринял опасный маневр, зацепил переднее колесо машины россиянина Данила Квята и на полной скорости улетел в отбойник. Болид Грожана протаранил металлическое ограждение, развалился пополам и вспыхнул ярким факелом — пламя поднялось на несколько метров. На счастье Ромена, к месту катастрофы моментально прибыли маршалы и медицинская бригада, которые сумели вытащить гонщика из объятых пламенем обломков и спасти ему жизнь.

Эту ночь Ромен провел в больнице с ожогами кистей рук, но это сущая ерунда, учитывая масштаб аварии, в которой жизнь пилота сначала спасла защита Halo, потом — термостойкий шлем, а потом — четкие действия спасателей. «Хочу сказать, что я в порядке — ну, в относительном, — сказал Ромен в видеообращении из госпиталя. — Большое спасибо за ваши сообщения. Несколько лет назад я не поддерживал появление Halo, но сейчас я думаю, что это лучшая вещь, которую когда-либо внедрили в «Формуле-1». Если бы не она, я бы сейчас с вами не разговаривал. Также хочу сказать спасибо всем медработникам, как на трассе, так и в больнице. Надеюсь, что скоро смогу писать сообщения и рассказывать, как у меня дела».

An update from Romain himself. Pleased to see you're in good spirits! We hope you make a speedy recovery ? pic.twitter.com/njnjjH4GBi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

Не видел такого мощного пламени за 12 лет в «Формуле-1»

Первыми к месту аварии прибыли местные маршалы, медицинский делегат «Формулы-1» Ян Робертс и водитель медицинского автомобиля ФИА Алан ван дер Мерве. Робертс рассказал, что маршал на мгновение отсек пламя от гонщика, а медики быстро перетащили Грожана через покореженный отбойник. «Когда мы отошли от горящей машины, я попросил Ромена сесть, — вспоминает врач в интервью Sky F1. — Пилота шатало, а забрало было совершенно непрозрачным и фактически расплавилось. Мне удалось снять шлем и проверить, все ли в порядке с головой пострадавшего. У него были проблемы с дыханием, но в остальном он был в норме. Не считая шокового состояния».

Грожан протаранил отбойник на скорости около 225 километров в час. Столкновение с силой 53G разорвало барьер и развалило машину на две части. Пожар не показывали в прямом эфире по этическим соображениям, но все равно Даниэль Риккьярдо впоследствии отметил, что массмедиа вели себя в этой ситуации «недостаточно уважительно» по отношению к Ромену и его родным. Эвакуация из пылающего болида заняла 27 секунд. По словам Дэймона Хилла, бывшего напарника Айртона Сенны, погибшего на «Гран-при Сан-Марино» в 1994 году, то что, что Грожан остался жив, — «настоящее чудо».

Haas F1 Team Statement: Romain Grosjean — Medical Update. pic.twitter.com/v0rJzaWtRa — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

— Я не видел такого мощного пламени за 12 лет в «Формуле-1», — признался водитель медицинского автомобиля Алан ван дер Мерве. — Просто удивительно, что Ромен сам вышел из машины после такого столкновения и такого пожара. Для нас было большим облегчением увидеть, что с ним все в порядке. После эвакуации у Грожана болели руки и ноги, но мы понимали, что можем безопасно посадить его в машину, нанести немного геля на ожоги и затем передать его бригаде скорой помощи.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP ?? #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Когда машина так пробивает барьер, это оборачивается смертельным исходом

Руководство «Формулы-1» обещает провести тщательное расследование случившегося. «Нас тревожит пожар, а также то, что отбойник развалился после удара, — отметил спортивный директор королевской серии Росс Браун. — Но мы можем быть довольны уровнем безопасности автомобиля и костюма пилота, которые спасли жизнь Грожану в этом непредсказуемом инциденте. Мы очень давно не видели такой аварии. Вообще, когда машина так пробивает барьер, это почти всегда оборачивается смертельным исходом. Но система Halo спасла жизнь Ромену, спасла всех нас. Изначально идею Halo считали спорной, но теперь никаких сомнений быть не может — и нужно отдать должное людям, которые продавили это нововведение.

Защитный контур Halo был внедрен в «Формуле-1» после аварии Жюля Бьянки на «Гран-при Японии» в 2014 году. Этот пилот получил во время гонки тяжелейшие травмы головы, долго находился в коме и в итоге скончался. Мать Жюля после аварии Грожана заявила, что именно ее сын спас Ромена ценой своей жизни. «Я так рада, что сейчас все обошлось», — отметила мать Бьянки. Некоторые считали, что Halo портит внешний вид машины и ухудшает ее аэродинамику. Но теперь очевидно, что жизнь пилотов важнее.

— Это был шок. Я не знаю, какие перегрузки испытал Ромен, но я очень рад, что Halo сработало и барьер не снес ему голову или что-то в этом роде. Все могло закончиться куда хуже, — отметил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. — Это напоминание для всех нас, что «Формула-1» — очень опасный спорт. Серия и ФИА делают огромную работу, чтобы избегать подобных инцидентов. Авария будет расследована и будут приложены большие усилия для того, чтобы подобное не повторилось.

Grosjean's car literally ripped in half and burst into flames, the worst crash I've ever seen in 15+ years of watching F1, thank god he's okay #BahrainGP pic.twitter.com/VZOWRucyQk — Lord Insecurity (@americaneedshim) November 29, 2020

Я подумал: «Какого черта он делает?»

Отдельная тема — роль в случившемся российского пилота Даниила Квята. Гонщик «Альфа Таури», работавший в хвосте пелетона, пытался уйти от столкновения с Грожаном, но не смог этого сделать. Именно колесо машины Квята отправило Ромена в смертельно опасный полет. Судьи не увидели в действиях Даниила ничего предосудительного, но обилие подобных историй с участием нашего гонщика вызывает у болельщиков вопросы. Очевидно, что случившееся не улучшило репутации россиянина.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP ?? #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

— Это был жуткий момент, — сказал Квят в интервью телевизионным бригадам. — Сначала я был очень зол, что Грожан так подрезал меня. Я подумал: «Какого черта он делает?». Но потом мысли в голове у меня сразу переменились — как только я увидел взрыв в зеркалах. Я просто надеялся, что все в порядке. Мне очень не понравилось то, что я увидел, и я просто рад, что он в порядке, если честно. Такие эпизоды напоминают нам, что мы занимаемся опасным делом.

Second restart. Another incident



Kvyat ? Lance Stroll pic.twitter.com/Z82tHOIQHh — 011G (@a2r1ng) November 29, 2020

Инциденты с участием Квята на «Гран-при Бахрейна» на этом не закончились. Сразу после возобновления гонки его машина вошла в контакт с болидом Лэнса Стролла, в результате которого автомобиль канадца оказался лежащим на трассе вверх колесами. Лэнса тоже извлекали из кабины маршалы, на всякий случай проливая болид из огнетушителя. За эту аварию Даниил получил от судей 10 секунд штрафа, что лишило его возможности бороться за попадание в очки.

On the race restart I had an incident with Stroll. I was fully on the inside of him and even if I think saw me he chose to turn in like I wasn't there. I put my whole car on the inside of the kerb and there wasn't much more I could have done. 2/2#F1 #BahrainGP ?? #DK26 pic.twitter.com/45QJyRI8j4 — Daniil Kvyat (@kvyatofficial) November 29, 2020

— Решение судей похоронило мою гонку, — отметил пилот «Альфа Таури». — У меня был хороший второй старт, я вернулся в борьбу, но этот штраф все испортил. Мне кажется, я не мог избежать столкновения. Вся моя машина уже находилась на поребрике. Лэнс видел, что я нахожусь внутри, но повернул так, будто меня там не было.