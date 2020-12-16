Квята официально уволили из «Альфа Таури». Куда он теперь?

Объявлено, что место россиянина в следующем сезоне точно займет японец Юки Цунода.

Команда «Альфа Таури» наконец подтвердила ходившие более двух месяцев слухи о замене россиянина Даниила Квята на японского гонщика Юки Цуноду. В сезоне 2021-м 20-летний ставленник концерна «Хонда» выступит в роли напарника француза Пьера Гасли. Юки станет первым японцем в «Формуле-1» с 2014 года. Он несколько лет входил в молодежную программу «Ред Булла», а в минувшем сезоне занял третье место в «Формуле-2». По словам главы «Альфа Таури» Франца Тоста, в этом году Цунода «демонстрировал правильное сочетание агрессии на трассе и хорошее понимание технических моментов».

— Поскольку Юки будет выступать за нас в следующем году, мы прощаемся с Даниилом Квятом, — отметил Тост. — Хочу поблагодарить Даниила за его вклад, в этом году он очень помог нам своим опытом в работе над настройками и улучшением характеристик машины.

?? Franz Tost «As Yuki will drive for us next year, we say goodbye to @kvyatofficial, I want to thank Daniil very much for his input to the team, especially this year, he helped us a lot with his experience to set up and improve the performance of the car.» pic.twitter.com/N6sN9IxFgz — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020

Лишний в сложных схемах

Руководство «Ред Булла» давно не скрывало своего намерения уволить Квята и открыто позиционировало Цуноду как сменщика россиянина в «Альфа Таури». Позиции японца несколько поколебало решение мотористов «Хонды» об уходе из «Формулы-1». Но, во-первых, японский концерн еще будет поставлять силовые установки для «Ред Булла» до конца 2021 года. А во-вторых, японский пилот имеет очень большой маркетинговый потенциал и без «Хонды». Похоже, что австрийская конюшня перешла на жесткую схему, при которой один из четырех боевых пилотов обязательно должен помогать решению бизнес-задач.

В прошлом сезоне эту функцию выполнял Алекс Албон, однако его невнятные выступления оставляют «Ред Буллу» очень мало простора для маневров, даже с учетом того, что этого гонщика продолжают поддерживать влиятельные тайские партнеры. Ожидается, что на этой неделе будет объявлено о замене Албона на Серхио Переса. Даниил Квят во всех этих схемах явно лишний. Ему уже 26 лет, за шесть сезонов в королевской серии он показал себя крепким, но не выдающимся профи. За ним не стоит больших автомобильных или нефтяных концернов. При таких раскладах спасти карьеру Даниила могло только чудо.

Свободный агент

Квят давно понимал, куда все идет, и, несмотря на отсутствие официальной информации об увольнении, открыто прощался с королевской серией. После финального этапа «Гран-при» в Абу-Даби Даниил заявил, что стал «свободным агентом» и открыт для любых предложений о работе.

— Дальше — отпуск, больше ничего. Просто хочу отдохнуть, — приводит слова Даниила f1news.ru. — Я постараюсь вернуться в «Формулу-1», поскольку чувствую, что в правильной команде с правильными людьми и за рулем правильной машины могу быть очень конкурентоспособен. И я до сих пор считаю, что мне есть что дать. Я открыт для предложений, никому не говорю нет. Возможно, я просто решу отдохнуть в следующем году, пропущу сезон. Но если появится что-то действительно очень хорошее, я подумаю о том, чтобы согласиться. Иначе сосредоточусь на подготовке к возвращению в «Формулу-1» в 2022-м.

К сожалению, помимо объективных моментов, связанных с глобальной политикой «Ред Булла», надо признать, что минувший сезон в любом случае не был лучшим в карьере Даниила. Он явно потерял мотивацию еще под занавес прошлого чемпионата, когда главная команда предпочла его кандидатуре Албона. Пиком гоночного кризиса в 2020 году стали два последних места подряд — в Германии и Португалии. После этого Даниил, правда, взбодрился, стал четвертым в Имоле, несколько раз попадал в первую десятку в квалификации, но было уже поздно. Даже если перед сезоном у «Ред Булла» и были мысли предложить Даниилу новый контракт, то к концу лета такой вариант точно отбросили.

Билет в один конец

Как бы то ни было, за плечами у Даниила шесть сезонов в самом престижном автогоночном чемпионате, которые сделали его самым успешным российским пилотом. У него за плечами — три подиума и 22 гонки за «Ред Булл», одну из сильнейших команд в королевской серии. Тысячи гонщиков во всем мире не могут даже мечтать по подобном. С другой стороны, своим шансом попасть в элиту Квят, увы, так не воспользовался. Трагическая авария с Феттелем на «Гран-при России» в 2016-м и другие гоночные инциденты основательно подпортили его репутацию. Конечно, сейчас он считается опытным и умелым пилотом, но для его возвращения в «Ф1» должно совпасть слишком много обстоятельств.

Учитывая очень плотную конкуренцию среди гонщиков в будущем сезоне, шансов задержаться в королевской серии у Даниила нет. Разве что в роли резервного пилота или гонщика по развитию. Это, кстати, не такой плохой вариант — потому что, как показал нынешний сезон, случиться может всякое. И «Формула-1» периодически нуждается в экстренных заменах. Увы, все остальные варианты намного бесперспективней. Так, Квяту навряд ли удастся трудоустроиться в «Формуле Е» — в электрической серии уже провели тесты на будущий сезон и больше не делают ставку на гонщиков из королевского класса. А переход в гонки на выносливость WEC, серию DTM или ралли хоть и сулит более-менее достойный доход, но после такого поворота в карьере путь в «Формулу-1», скорее всего, будет заказан.