Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне

Пилоты и руководители «Ф-1» протестуют против ограничения своих свобод.

Сезон в «Формуле-1» стартует только в начале марта, но королевские гонки бурлят уже сейчас. И дело вовсе не в пафосных презентациях новых машин, а в запрете со стороны Международной федерации автоспорта на несогласованные политические заявления, введенном еще до Нового года. Но тогда пилоты отдыхали в отпусках, а сейчас, что называется, проснулись и с подачи журналистов начали возмущаться ограничениями своих свобод. И, конечно же, громче всех из протестующих слышен голос семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который дал понять — молчать он не собирается. Даже если это приведет к серьезным и не только денежным штрафам.

Все надо согласовывать

Напомним, что в конце декабря 2022 года FIA запретила гонщикам «Формулы-1» и другим участникам соревнований под своей эгидой делать заявления или давать комментарии на политические, религиозные или личные темы, если это противоречит общему принципу соблюдения нейтралитета. За исключением акций или заявлений, заранее согласованных с FIA. Причем тогда некоторые функционеры осторожно поддержали такой запрет. В частности, исполнительный директор «Макларена» Зак Брауна призвал не превращать «Формулу-1» в политический спорт.

Однако чем ближе начало гоночного сезона (стартовый Гран-при намечен на 3 — 5 марта в Бахрейне), тем больше нездоровый ажиотаж вокруг нововведений. Пилоты, особенно с активной гражданской позицией, негодуют. Ведь теперь за какой-то пост в социальных сетях или фразу в интервью можно получить крупный денежный штраф, да еще и штрафные баллы впридачу.

Очевидно, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель и Хэмилтон, если бы внесенные поправки в Международный спортивный кодекс FIA действовал в прошлые годы, наговорили бы уже на длительное отстранение от гонок. И если Феттель в конце прошлого сезона ушел на формулическую пенсию, то Хэмилтон намерен не просто продолжать гоняться, а использовать свой авторитет для продвижения политической активности.

Льюис готов к штрафам

- Ничто не остановит меня от высказывания по волнующим темам и актуальным проблемам. Считаю, что мы несем ответственность, поэтому должны поднимать острые вопросы и повышать осведомленность. Особенно принимая во внимание тот факт, что мы путешествуем по разным странам. Да, было бы глупо сказать, что меня обрадуют штрафные баллы, полученные за высказывания. Однако я продолжу озвучивать свое мнение. В нашем распоряжении есть отличная платформа, и остается много вопросов, которые надо решать, — заявил Льюис журналистам на презентации «Мерседеса».

Напомним, ранее именно благодаря активности Хэмилтона в «Формуле-1» гонщики начали преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter в 2020 году. Кроме того, Льюис постоянно высказывался в прессе и социальных сетях по различным политическим и экологическим вопросам. В частности, он жестко критиковал законы Саудовской Аравии, где проходит один из этапов Гран-при. Наверняка это раздражало нынешнего президента FIA Мохаммеда бен Сулайема, уроженца ОАЭ, активно продвигающего автоспорт на Ближнем Востоке. В нынешнем сезоне там пройдут четыре гонки «Формулы-1» — в Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ.

Льюис Хэмилтон вместе с другими гонщиками преклоняет колено перед гонкой. Фото Global Look Press

Обращаются как со школьниками?

Но, похоже, желая положить конец политическим высказываниям пилотов, раздражающих организаторов Гран-при, бен Сулайем и его сподвижники «пожнут бурю». Поскольку Хэмилтон не одинок в своем возмущении. Его соотечественник-британец и напарник Джордж Рассел дал понять, что пилоты не собираются ограничивать свои взгляды и мысли «из-за каких-то глупых правил». Британский пилот «Макларен» Ландо Норрис, ранее особо не проявлявший политическую активность, также не стал скрывать возмущения. «Мы не в школе! Мы не должны спрашивать по каждому поводу: «Можем ли мы сделать это? Можем ли мы сделать то?». Мы достаточно взрослые, чтобы самим принимать разумные решения!», — приводит слова Ландо ESPN. Правда, благоразумно добавил, что если наказание будет существеннее штрафа, он еще подумает — высказываться или нет.

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен также высказался против ограничений, пусть и в более мягкой форме: «Думаю, нам не должны запрещать выражать свое мнение». Хотя и добавил, что пилотам, прежде чем что-то говорить, надо проверять факты. Солидарен с нидерландским пилотом и спортивный консультант «Ред Булл», а по сути главный человек в чемпионской команде Хельмут Марко. И, что не менее важно, на сторону пилотов встал руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикале. «Мы не будем никому затыкать рот... Каждому нужно давать возможность высказаться — при условии, что это будет сделано не агрессивно, правильном тоном, не с целью оскорбить», — приводит слова Доменикале Sky Sports.

Что ж, похоже, нас ждет долгое сражение между FIA и «Формулой-1», по-разному трактующими понятие «свобода слова».