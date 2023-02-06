Сын Жан-Поля Бельмондо был гонщиком «Формулы-1». А потом все же ушел в кино

Удивительная судьба Поля Бельмондо.

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо — один из самых узнаваемых людей не только Европы, но и всего мира. За его плечами главные роли в таких культовых картинах, как «Профессионал», «Отверженные» и «Авантюристы». Более чем за 60 лет профессиональной карьеры, резюме актера насчитывает свыше 100 появлений в кино и 30 ролей в театре.

Благодаря своей обаятельной улыбке и пронзительным глазам француз считался покорителем женских сердец. Однако, несмотря на данный факт, официально в брак Бельмондо вступал лишь дважды — и всего его дети (а их четверо) появились в этих браках. Примечательно, что обе избранницы легендарного актера были балеринами: за 13 лет брака с Элоди Константен у пары появилось на свет трое детей — дочери Патриция и Флоренс, а также сын Поль. А вторая избранница Бельмондо Натти Тардивель подарила ему дочь Стеллу.

Расскажем о единственном сыне великого француза — Поле Бельмондо. Появившийся на свет в 1963 году, Поль унаследовал харизму своего отца и стал самым медийным отпрыском знаменитого актера. Сначала он получил известность как профессиональный автогонщик, а позже стал популярным актером.

Поль Бельмондо. Фото Global Look Press

Карьера автогонщика

Поль стал заниматься автогонками в возрасте 16 лет, участвуя в молодежных и любительских заездах, набираясь гоночного опыта. Профессиональную карьеру в мире авто он начал в 1983 году в возрасте 20 лет, выступая во французском первенстве в гонках класса «Формула-3». Несмотря на то что Бельмондо зарекомендовал себя перспективным гонщиком, в «Формуле-3» никаких серьезных достижений у него не было. В 1987 году юноша перешел в гонки класса «Формула-3000», где в первом же сезоне занял пятое место в общем зачете. Однако за следующие три чемпионата Бельмондо так и не смог заявить о себе. За это время его лучший результат — шестое место в Туре Ле-Ман в 1990 году.

1992 год стал судьбоносным в спортивной карьере Поля Бельмондо. Именно в том году он стал пилотом «Формулы-1». Он выступал за команду March в качестве водителя-спонсора. Лучшим результатом Поля в сезоне-92 стало девятое место на «Гран-При Венгрии». После первого (и единственного в карьере) попадания в топ-10 королевской серии Бельмондо за несколько гонок до конца сезона был вынужден сняться с чемпионата из-за финансовых проблем. В сезоне 1993 года гонщик числился «Формуле-1», но был без команды, так и не проведя ни одной гонки в том сезоне. В 1994 году Бельмондо подписал контракт с Pacific, однако команда оказалась не способной бороться за высокие места, а сам Поль сумел лишь дважды за сезон пройти квалификацию и был лишь вторым номером после своего напарника Бертрана Гашо.

В общем, гонщик явно был интересен публике благодаря громкому имени, но со спортивной точки зрения, к сожалению, не оказался гением. После неудач в «Формуле-1» Бельмондо начал выступать в гонках GT, где позднее даже основал собственную команду Paul Belmondo Racing. Помимо заездов в чемпионате GT, француз участвовал во многих известных ралли. За его плечами 12 выступлений в «24 часах Ле-Мана», пять стартов в рейде «Дакар» и пять гонок «Андрос Трофи».

Поль Бельмондо. Фото Global Look Press

По стопам отца

Параллельно карьере автогонщика, Поль Бельмондо с годами стал погружаться в кинобизнес, желая быть ближе к профессии своего отца. Всего его первые роли в кино были в фильмах, в которых главной звездой являлся Жан-Поль Бельмондо. Первое появление Поля на большом экране состоялось в картине 1988 года «Баловень судьбы». Бельмондо-младший сыграл 20-летнюю версию героя своего отца во флешбеках. Критики и зрители были в восторге от такого дебюта сына знаменитого актера. Примечательно, что за роль в этом фильме Жан-Поль Бельмондо выиграл единственную в своей карьере премию «Сезар» (французский аналог «Оскара») за лучшую мужскую роль.

Следующим фильмом Поля стала культовая драма режиссера Клода Лелуша «Отверженные». Картина 1995 года с Жан-Полем Бельмондо в главной роли стала культурным феноменом своего времени — ее купила компания Warner Brothers, а сам фильм выиграл престижную кинопремию «Золотой Глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Всего Поль Бельмондо снялся в 15 картинах. Последним успешным проектом для него оказалась комедия 2011 года «Славный городок», в которой сын легенды поработал с Жан-Клодом Ван Даммом.

В 2015 году Поль снялся в документальном фильме «Бельмондо глазами Бельмондо», который рассказывает о жизни и карьере его отца. Последние годы он часто появляется на телевидении в роли комментатора или приглашенного эксперта.

Поль Бельмондо с сыном Виктором. Фото Global Look Press

Династия Бельмондо

В личной жизни Бельмондо-младший долго следовал примеру своего отца. Известно, что в конце 1980-х годов он некоторое время встречался с принцессой Монако Стефанией. В 1990 году Поль связал себя узами брака с девушкой Луаной, которая родила ему трех сыновей — Алессандро, Виктора и Джакомо.

Интересно, что Виктор Бельмондо также стал актером и добился в кино некоторых успехов. Он представляет уже третье поколение в актерской династии Бельмондо. Во Франции Виктор стал звездой, ежегодно появляясь минимум в трех-четырех проектах в кино и на телевидении. Все сходятся во мнении, что именно он может повторить успех своего знаменитого деда.