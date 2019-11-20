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Жак Вильнев: «Феттель и Леклер просто хотели показать всем, кто из них лучше»

12:45
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Бывший пилот «Формулы-1» и чемпион-1997 Жак Вильнев считает, что гонщики «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер оба виноваты в столконении на Гран-при Бразилии.

— Феттелю и Леклеру разрешают бороться друг с другом, но они не должны злоупотреблять этой свободой, — приводит слова Вильнева Grandprix 247. — На мой взгляд, они оба виноваты. Леклер действовал слишком агрессивно, а Феттелю не стоило сразу захлопывать калитку в борьбе с напарником.

Они оба ошиблись. Все это было совсем необязательно, поскольку они боролись максимум за третье место. Мне кажется, они просто хотели показать всем, кто из них лучше.

На Гран-при Бразилии Леклер пытался обогнать напарника в борьбе за четвертое место, немец попытался вернуть себе позицию на прямой, но их болиды соприкоснулись друг с другом, гонщики получили двойной прокол и сошли.

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