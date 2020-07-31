YouTube покажет «Гран-при Айфеля» на семь стран
Впервые в истории прямую трансляцию «Формулы-1» можно будет посмотреть на YouTube, сообщает Motorsport.com.
Сообщается, что видеосервис устроит бесплатный эфир «Гран-при Айфеля» на трассе «Нюрбургринг» 11 октября. Онлайн-трансляция будет доступна в семи государствах: в Германии, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии и Швеции. В остальных странах увидеть немецкую гонку «Формулы-1» на YouTube будет нельзя.
В перечисленных странах сделают доступным просмотр не только воскресной гонки, но и всех остальных сессий «Гран-при Айфеля»: трех тренировочных сессий и квалификации. Трансляция будет организована на официальном канале «Формулы-1».
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/gonku-formuly-1-vpervye-besplatno-pokazhut-na-youtube-pravda-vsego-v-7-stranakh/4679791/?ic_source=home-page-widget&ic_medium=widget&ic_campaign=widget-1