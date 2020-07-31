YouTube покажет «Гран-при Айфеля» на семь стран

Впервые в истории прямую трансляцию «Формулы-1» можно будет посмотреть на YouTube, сообщает Motorsport.com.

Сообщается, что видеосервис устроит бесплатный эфир «Гран-при Айфеля» на трассе «Нюрбургринг» 11 октября. Онлайн-трансляция будет доступна в семи государствах: в Германии, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии и Швеции. В остальных странах увидеть немецкую гонку «Формулы-1» на YouTube будет нельзя.

В перечисленных странах сделают доступным просмотр не только воскресной гонки, но и всех остальных сессий «Гран-при Айфеля»: трех тренировочных сессий и квалификации. Трансляция будет организована на официальном канале «Формулы-1».