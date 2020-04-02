Вольфф отрицает, что сменит «Мерседес» на «Астон Мартин»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф опроверг слухи о том, что он может перейти в «Астон Мартин», который возвращается в «Формулу-1» с 2021 года и заменит «Рейсинг Пойнт». Такие разговоры появились на фоне близких отношений Вольффа и канадского бизнесмена Лоуренса Стролла, который владеет «Рейсинг Пойнт» и будет работать с «Астон Мартин».

— Слухи о том, что я собираюсь стать руководителем команды «Астон Мартин», не соответствуют действительности, — цитирует ORF Вольффа. — У меня тесные отношения с «Мерседесом», и это мой приоритет. Я видел информацию об «Астон Мартин». Но о моем участии в этом проекте не может быть и речи. Я с «Мерседесом» уже восьмой год, и мне нравится работать с этой командой. Проект реализуется очень успешно.