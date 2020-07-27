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Вольфф не считает, что «Мерседес» виновен в предсказуемости «Формулы-1»

05:05
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф оценил старт чемпионата. Команда выиграла три гонки из трех.

— Мы не можем позволить себе даже мысли, что победа в чемпионате у нас в кармане, — приводит слова Вольффа Autosport. — Все очень быстро может измениться. Мы ни за что не выиграем, если будем думать, что вопрос с чемпионатом решен и остается лишь дождаться декабря, чтобы забрать кубки на награждении ФИА.

Конечно, доминирование одной команды всегда выглядит странным — это касается как «Мерседеса» сейчас, так и «Ред Булла» в начале 2010-х, «Феррари» — в первой половине 2000-х. Но доминирующая команда не виновата в предсказуемости чемпионата.

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