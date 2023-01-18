Петров — об изоляции российского автоспорта: «Она даже пойдет на пользу. Поднимет внутреннюю конкуренцию»

Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» выразил мнение о текущей изоляции российского автоспорта.

«Она даже пойдет нам на пользу. Понимаю, без «Дакара», «Формулы-1» и NASCAR тяжело. Это все безусловно печально. Но если говорить в целом об автоспорте, то если все сильнейшие пилоты будут соревноваться внутри России, это сильно поднимет внутреннюю конкуренцию и общий уровень гонок. Люди будут пробовать разные классы, привозить новые машины будут, публика новая появится. Мы можем использовать текущую ситуацию как толчок к развитию автоспорта. Тренировать молодежь, чтобы в дальнейшем ее направить дальше. Ведь вечно изоляция не продлится.

Главное — не потерять на это время мотивацию развиваться. Руки нельзя опускать никому. Я понимаю, что ситуация тяжелая, я сам всю жизнь шел к «Формуле-1», хотел выступать в престижнейших автогонках. Так что молодых пилотов я прекрасно понимаю. Но нужно набраться терпения, тренироваться и верить в лучшее. Чтобы, когда будет такая возможность вернуться, нам всем быть готовыми», — сказал Петров.

Россияне и белорусы могут выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации автоспорта (FIA) только после подписания политического бюллетеня и в нейтральном статусе.