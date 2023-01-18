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Сегодня, 10:15

Петров — об олимпийских перспективах автоспорта: «Давно пора, только нужно грамотно продумать регламент»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» оценил возможность включения автоспорта в программу Олимпийских игр.

«Давно пора. Только надо четко продумать регламент. Естественно, должны быть машины одной модели. И обслуживать их должны организаторы, механики должны быть независимыми. Пилоты получают авто только в день первой тренировки и не имеют права вмешиваться в механику авто — тогда условия будут равными. За всем этим нужно следить, чтобы не было зависимости от финансовых условий команд. Иначе Олимпиада мало чем будет отличаться в этом плане от «Формулы-1», а задача ведь — выявить именно лучшего пилота в равной борьбе», — сказал Петров.

Среди возможных олимпийских дисциплин на Игры 2028 в Лос-Анджелесе оргкомитет Олимпиады в США включил картинг на электро-картах.

Виталий Петров. «Без России ни один чемпионский титул я не считаю действительным». Виталий Петров — о санкциях

Олимпиада
Виталий Петров (Формула-1)
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