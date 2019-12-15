Валттери Боттас: «Поставил бы себе оценку восемь из десяти баллов за сезон»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поставил оценку тому, как провел сезон. По словам финна, он мог выступить более эффективно.

— Работу команды я бы оценил на девять из десяти баллов, — цитирует Crash Боттаса. — Все было почти идеально, но идеала не бывает. Всегда можно сделать что-то лучше. Мы должны идти к этому и пытаться улучшать результаты. Для меня лично это был лучший сезон в «Формуле-1». Так что с точки зрения гонок и скорости я бы себе поставил восемь из десяти. Я определенно могу выступить лучше. В этом году стабильности было больше, чем в предыдущие. Но мне нужно лучше работать с нюансами разных трасс. Это самое главное.