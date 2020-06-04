В России могут пройти две гонки «Формулы-1»

Руководство «Формулы-1» рассматривает вариант с проведением двух этапов в России, сообщает Auto Motor und Sport. Ранее был опубликован график восьми европейских гонок до начала сентября. Планируется организация 15-18 этапов.

Гонки в Азербайджане, Сингапуре, Японии и Вьетнаме не состоятся точно. Европейскую часть сезона продлят за счет добавления в календарь этапов в Муджелло, Имоле и Хоккенхайме. Изучается вариант с проведением двух гонок подряд на автодроме в Сочи.

— Сочи — идеальное место для проведения гонок в изолированных условиях, — отметили в издании. — В регионе стабильная эпидемиологическая обстановка. Отели находятся в пяти минутах ходьбы от автодрома, будет достаточно легко соблюдать медицинские требования. Руководство ведет переговоры с организаторами по поводу двух гонок.