В «Мерседесе» были готовы к тому, что Хэмилтон может завершить карьеру

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пока не определился с тем, продолжит ли он карьеру.

The Telegraph, ссылаясь на неназванный источник, близкий к команде, предполагает, что в контракте Хэмилтона есть пункт, допускающий досрочное расторжение контракта, действующего до конца 2023 года.

Эта оговорка позволяет британцу избежать судебного иска со стороны «Мерседеса», если он по каким-то причинам решит завершить карьеру до истечения срока договоренностей, подписанных лишь полгода назад.