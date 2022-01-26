«Формула-1» утвердила даты предсезонных тестов в Барселоне и Сахире

«Формула-1» утвердила даты предсезонных тестов.

Первые тестовые заезды пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Эти тесты не будут сопровождены трансляциями и публикацией данных о каждом круге каждого болида, однако по итогам каждого дня будут публиковаться времена лучших кругов каждого пилота.

Вторая трехдневная тестовая сессия пройдет с 10 по 12 марта в Сахире (Бахрейн), где позднее пройдет первый этап сезона-2022. На эти тесты будут допущены болельщики, «Формула-1» будет транслировать сессии в Сахире и предоставлять доступ к лайв-таймингу.

Dates are locked in for pre-season running in Barcelona and Sakhir#F1 #F1Testing pic.twitter.com/3pWbUfo7BT — Formula 1 (@F1) January 26, 2022

Сезон-2022 стартует в Сахире, «Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта. Всего в предстоящем сезоне планируется провести 23 этапа.