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Сегодня, 13:48

«Формула-1» утвердила даты предсезонных тестов в Барселоне и Сахире

Иван Торопцев
Корреспондент

«Формула-1» утвердила даты предсезонных тестов.

Первые тестовые заезды пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Эти тесты не будут сопровождены трансляциями и публикацией данных о каждом круге каждого болида, однако по итогам каждого дня будут публиковаться времена лучших кругов каждого пилота.

Вторая трехдневная тестовая сессия пройдет с 10 по 12 марта в Сахире (Бахрейн), где позднее пройдет первый этап сезона-2022. На эти тесты будут допущены болельщики, «Формула-1» будет транслировать сессии в Сахире и предоставлять доступ к лайв-таймингу.

Сезон-2022 стартует в Сахире, «Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта. Всего в предстоящем сезоне планируется провести 23 этапа.

Формула-1
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