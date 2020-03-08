В «Макларене» раскритиковали инженеров, копирующих чужие идеи, намекнув на «Рейсинг Пойнт»
Технический директор «Макларена» Джеймс Ки раскритиковал подход некоторых коллег из других команд, которые пытаются копировать конструкцию болидов конкурентов. Он намекнул на «Рейсинг Пойнт», чей болид является копией прошлогодней машины «Мерседеса».
— Последнее, что вы хотите сделать, так это скопировать своего соседа, потому что цель — превзойти его в развитии, используя лучшие идеи, — цитирует Crash Ки. — Было много дискуссий. Все люди видят. Мы же в свою очередь сосредоточены только на себе. Конечно, приходится следить за конкурентами. И мы видим, что «Рейсинг Пойнт» сделала огромный скачок. Глупо этого не признавать. Но инженера мотивирует возможность что-то придумать и обойти всех остальных. В «Формуле-1» идет гонка инженеров, борьба. Да, здесь сражаются команды с командами, пилоты с пилотами. Но и у инженеров своя лига, своя дисциплина. Это мотивирует многих. Я не знаю, как кто к этому относится, но мне нравится ощущать свою личную ответственность за выступление команды.