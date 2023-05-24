В «Хонде» хотят, чтобы Цунода был в числе кандидатов на местов в «Астон Мартин» в 2026 году

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ надеется, что участник их молодежной программы, выступающий сейчас за «Альфа Таури» Юки Цунода, станет претендентом на место в «Астон Мартин» в сезоне 2026 года, когда японский производитель вернется в роли поставщика моторов.

«Сейчас рано говорить о составе команды в 2026-м, но мы хотим, чтобы Юки был в числе кандидатов. Он — участник нашей программы, в «Формуле-1» у него все складывается хорошо», — приводит слова Ватанабе f1news.

23-летний японец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году в составе «Альфа Таури». В нынешнем сезоне Цунода набрал два очка в пяти гонках и занимает 16-ю строчку в зачете пилотов.