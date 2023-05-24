В «Хонде» высказались о возможности совместной работы с Фернандо Алонсо

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ прокомментировал возможность сотрудничества японцев с нынешним гонщиком «Астон Мартин» испанцем Фернандо Алонсо.

«Он такой уважаемый гонщик. Выбор пилотов — дело команды, но если мы будем сотрудничать с Алонсо, то с нашей стороны нет никаких возражений или чего-то еще», — приводит слова Ватанабэ Speedcafe.

С 2015 по 2017 год двукратный чемпион мира «Формулы-1» выступал за «Макларен» с двигателями «Хонды», которые жестко критиковал. На «Гран-при Японии» он сравнил силовую установку японской марки с двигателем серии GP2.

«Астон Мартин» перейдет на двигатели «Хонды» с сезона-2026. В этот момент Алонсо исполнится 44 года.