Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:45

Пиастри заявил, что не планирует уходить из «Макларен» в «Ред Булл»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри отреагировал на слухи о том, что он может продолжить карьеру в «Ред Булл».

Ранее F1-Insider сообщил, что «Ред Булл» рассматривает возможность подписания 23-летнего австралийца в качестве напарника или замены Макса Ферстаппена в 2026 году.

«Определенно нет. Я очень счастлив там, где нахожусь, у меня контракт еще на два года, и я точно не рассматриваю уход куда-либо», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

В сезоне-2024 Пиастри стал победителем «Гран-при Венгрии» и «Гран-при Азербайджана». Он занимает четвертое место в личном зачете пилотов.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Оскар Пиастри
Читайте также
Миралем Пьянич надеется, что ФИФА скоро вернет Россию на международные турниры
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Голкипер «Флориды» Бобровский одержал 400 побед за карьеру в НХЛ
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

F1-Insider: «Ред Булл» заинтересован в Оскаре Пиастри из «Макларена»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости