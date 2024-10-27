Сайнс: «Я очень рад поулу, поскольку в Мехико очень сложно все сделать правильно»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Мексики». Время его лучшего круга — 1 минута 15,946 секунды.

«Я очень доволен! Мне удались несколько отличных кругов. На трассе в Мехико часто бывает ощущение, что тебе не удалось собрать вместе круг, поскольку машина постоянно скользит, но сегодня все мои круги в финале получились практически идентичными и почти идеальными. Моего круга в финале хватило для того, чтобы завоевать поул. Я очень этому рад, поскольку в Мехико очень сложно все сделать правильно.

Конечно, теперь важно довести дело до конца в гонке, но поул сегодня показывает прогресс. Мне удались несколько действительно хороших кругов. Сейчас я думаю о том, как удержать лидерство в первом повороте. Надеюсь, это получится, и темп в гонке окажется достаточным для победы», — приводит F1 News слова Сайнса.

Гонка пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало в 22:50 по московскому времени.