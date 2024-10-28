Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 03:26

Леклер о «Гран-при Мексики»: «Третье место — это лучшее, на что я был способен»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги гонки на «Гран-при Мексики».

Монегаск занял третью строчку. Победителем стал его партнер по команде Карлос Сайнс, на второй строчке — Ландо Норрис («Макларен»).

«На первом отрезке мы пытались держать шины в рабочей температуре, что было непросто. Но мы провели гонку наилучшим образом из возможных. Весь этап я отставал, так что третье место — лучшее, на что я был способен. Сайнс провел прекрасную гонку, команде удался этот этап. Нашей целью остается победа в Кубке конструкторов, и с каждым этапом мы все ближе. Надеюсь, команда продолжит двигаться в этом направлении», — приводит Sky Sports слова Леклера.

После гонки в Мексике «Феррари» вышла на второе место в Кубке конструкторов с 537 очками, опередив «Ред Булл» (512). Лидером является «Макларен» (566).

До конца сезона-2024 остается четыре гонки. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бразилии с 1 по 3 ноября.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
Читайте также
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Глава Бундесбанка заявил о начале упадка немецкой экономики с весны 2022 года
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
Популярное видео
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Норрис: «Ферстаппен пилотирует не очень чисто. Я был готов к чему-то подобному»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости